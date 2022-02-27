Омск, 27 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Омске следователи расследуют обстоятельства гибели ребёнка при пожаре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло днём 27 февраля.

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По предварительным данным, в посёлке Большие Поля в Советском административном округе города загорелись сразу четыре частных домовладения. В результате погиб четырёхлетний ребёнок, ещё двое подростков госпитализированы.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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