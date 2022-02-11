Омск, , 08:51 — REGNUM В Омской области следствие проверяет обстоятельства гибели на людей при пожарах. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в областном следственном управлении СКР.

Пожар Dave Hogg

По предварительным данным, ночью 9 февраля в деревне Березовка Таврического района погибли женщина 1960 года рождения и мужчина 1972 года рождения. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

Утром 10 февраля пожар произошёл в частном доме в районном посёлке Муромцево. Погиб мужчина 1984 года рождения. Причиной возгорания стало курение в постели.

Вечером 10 февраля при пожаре в Омске в жилом доме на улице 6-я Северная погибли женщина 1953 года рождения и мужчины 1957 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов.

Вечером 10 февраля в селе Сосновка Азовского района загорелась баня. Погиб мужчина 1991 года рождения. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

«По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружили в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного дома в Башкирии.

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