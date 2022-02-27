Пекин, 27 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Львиная доля патентов в сфере технологий для летающих автомобилей принадлежит организациям из Китая и США. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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По данным патентного ведомства Японии, в период с 2012 по 2018 год зарегистрировано 1106 патентных заявок в сфере технологий для аэромобилей. На долю китайских организаций приходится 444 заявки, на долю компаний из США — 399.

Отмечается, что Китай впервые обошёл США по числу патентных заявок в этой отрасли только в 2017 году. А уже в следующем году на китайские организации пришлось вдвое больше патентных заявок, чем на американские компании.

Среди американских компаний лидерами по числу патентов в этой сфере являются Amazon Technologies, Wing Aviation (дочерняя компания холдинга Alphabet), Bell Helicopter Textron и Boeing. Китайскими компаниями с наибольшим количеством заявок является предприятие Foshan Shenfeng Aviation Technology и производитель дронов SZ DJI Technology.

Издание отмечает, что подсчёт числа патентов усложняется отсутствием чёткого определения аэромобиля. Типичными представителями транспортных средств этого класса считаются компактные электрические самолёты с системой вертикального взлёта и посадки. Эксперты консалтинговой компании PwC Consulting прогнозируют, что к 2030 году рынок аэромобилей и технологий в этой сфере только в Японии достигнет $6 млрд.