Калуга, 27 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 48 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 413 человек. Днём ранее, 26 февраля, в регионе было зарегистрировано 387 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 588 человек, 72 744 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 356 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.