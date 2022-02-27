Пекин, 27 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Уголовную ответственность за любые операции с использованием криптовалюты 24 февраля ввел Верховный народный суд Китая. Об этом 25 февраля сообщила газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Уточняется, что за совершение такого рода операций теперь будут штрафовать на сумму эквивалентную от $7900 до $79 тыс. в зависимости от тяжести правонарушения, при этом за «чрезвычайно серьезные» нарушения может последовать наказание в виде тюремного срока от 3 до 10 лет.

При этом отмечается, что эта норма будет считаться вступившей в силу с марта и она направлена на «наказание за преступления по незаконному сбору средств в соответствии с законом и поддержание национальной финансовой безопасности и стабильности».

Также, по данным газеты, это решение является частью мер властей КНР по борьбе с мошенничеством в сфере финансов и отмыванию денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что согласно отчёту международной компании по трудоустройству Deel за 2021 год, Аргентина вышла на третье место в мире среди стран по найму фрилансеров иностранными компаниями.