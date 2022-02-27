Абакан, 27 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки число госпитализированных в ковидные стационары выросло на 26 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего к 27 февраля в стационарном режиме лечатся 898 человек, 12 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 3624 носителя коронавируса (-273).

За сутки в республике также подтверждено пять летальных случаев среди ковид-пациентов. Скончались три женщины в возрасте 82−85 лет, а также трое мужчин 68 и 78 лет. Таким образом, всего с начала года Хакасия из-за COVID-19 потеряла 230 человек.