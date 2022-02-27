Чита, 27 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 27 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 669 005 человек (+2596 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более недели). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Известно, что 615 448 человек полностью вакцинированы (+2023 за двое суток) и 179 300 забайкальца привиты повторно (+2271 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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