Киев, 27 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Письмо с уведомлением о том, что после потери контроля над Чернобыльской АЭС, ранее взятой Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, Киев не может гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках того, что ядерные материалы на территории страны не используются в военных целях, направили в МАГАТЭ власти Украины. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

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«В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия», — указывается в документе.

Также в нем высказывается требование организовать наблюдение за действиями РФ на Чернобыльской АЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в самой России и наложить санкции на строительство АЭС, которые были разработаны российской стороной.

При этом такое заявление Украины является уже вторым после того, как ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, согласно которого украинская сторона отказалась от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки целенаправленным атакам украинских войск (ВСУ) подверглись восемь объектов гражданской инфраструктуры и семь транспортных средств.