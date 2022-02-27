Каракас, , 09:35 — REGNUM Грузовик со взрывным устройством, который колумбийские террористы оставили на границе с Колумбией, уничтожили Боливарианские национальные вооруженные силы, переает VTV.

Глава оперативно-стратегического командования Доминго Эрнандес Ларес опубликовал в Twitter несколько аудиовизуальных фрагментов с обнаружением и разборкой мин-ловушек на границе штата Апуре с Колумбией.

«Наркотеррористические колумбийские захватчики завалили взрывчаткой наши тропы и леса в штате Апуре. В соответствии с приказом Николаса Мадуро наши ВС проводят очистительные работы в районах», — отметил он.