Минск, 27 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что информации о нарушениях на референдуме по конституции нет.

(сс) Zscout370 Конституция Белоруссии

«Пока о нарушениях не было никаких заявлений, информации, в том числе от национальных наблюдателей, которых работает в стране около 45 тысяч», — отметил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Всего за референдумом в Белоруссии следят 195 международных и иностранных наблюдателей.

«Референдум затрагивает каждого жителя Беларуси… Мне кажется, что явка будет достаточно высокой», — добавил он.

Проект конституции будет принят, если за него проголосует большинство граждан, внесенных в списки для голосования.