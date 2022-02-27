Сеул, 27 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Глубокое сожаление по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты выразили в совете нацбезопасности при президенте Южной Кореи, передает Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Сеул призвал Пхеньян немедленно прекратить действия, угрожающие миру на Корейском полуострове.

Советник по национальной безопасности Су Хун провел заседание совета национальной безопасности вскоре после того, как КНДР осуществила предположительный запуск баллистической ракеты.

Члены совета нацбезопасности «выразили глубокую обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с сегодняшним запуском» северокорейской баллистической ракеты.

Военные Южной Кореи заявили, что баллистическая ракета КНДР пролетела около 300 км на высоте 620 км.

Это уже восьмая демонстрация силы КНДР в 2022 г.