Москва, 27 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Российский телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с украинской продакшн-компанией TeenSpirit, занимавшейся производством программы «Орёл и решка». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — объяснили представители телеканала.

Ранее телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с продюсером продакшена TeenSpirit Мариной Гранкиной из-за критики российской специальной военной операции по защите Донбасса.

От сотрудничества с Гранкиной и продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном также отказался телеканал ТНТ. Телеканалы «Пятница» и ТНТ принадлежат медиакомпании «Газпром-медиа».