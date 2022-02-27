Пекин, , 05:00 — REGNUM Настоящей угрозой миру назвало Соединённые Штаты посольство Китая в России. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой китайской дипмиссии в Twitter.

Флаг Китая Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — такой призыв опубликовало посольство Китая в России.

Сообщение является комментарием к посту представителя информационного департамента МИД Китая, он опубликовал картинку с подписью: «Список бомбардировок США: мировой тур демократии». На ней перечислены американские военные операции за рубежом. В списке 33 пункта, где указаны операции в разных странах мира, которые правительство США проводило после Второй мировой войны.

Согласно списку, США подвергли бомбардировкам более 20 стран, в том числе Корею, Китай, Индонезию, Гватемалу, Ирак, Панаму, Югославию и другие. как указано в сообщении, в этих странах проживает около трети населения планеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай обвинил США в обострении вокруг Украины и осудил санкции в отношении России.

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