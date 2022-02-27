Москва, , 00:04 — REGNUM 31-летний российский фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

ЦСКА

«Идеальная игр. Шикарная победа сегодня», — цитирует Марио Фернандеса издание «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в матче 19-го тура обыграл «Спартаком» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Юсуф Языджи (49') и Бахтиер Зайнутдинов (79' Иван Обляков). На данный момент ЦСКА с десятью победами и 33-мя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в восемнадцати турах чемпионата России, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.