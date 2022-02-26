Москва, 26 февраля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Роскосмос сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По его словам, при всех усилиях России раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность, «а она находится вне контура Роскосмоса, все равно производить все невозможно».

«Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР… И мы решим эти проблемы, то чего мы сами не производим мы купим просто у наших китайских коллег», — сказал он в YouTube-канале «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что участие США в проекте межпланетной миссии «Венера-Д» становится невозможным в условиях введения антироссийских санкций.