Пекин, 26 февраля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В Китае руководство соцсетей WeChat и Douyin начали удалять шутки и дезинформацию о российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Отдельные лица воспользовались возможностью опубликовать нежелательную информацию о международных новостях. Позже это сообщение репостнуло подразделение Управления киберпространства Китая, следящее за Интернетом в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Douyin от ByteDance, китайский аналог TikTok, обработал 6400 видеороликов и приостановил 1620 сеансов прямого эфира, которые нарушали правила в рамках борьбы с пользователями, которые «делают шутку из новостных событий».