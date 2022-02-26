Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Ростовской области количество пунктов временного размещения, где нашли приют мирные жители Донбасса, сократилось до 93. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

В настоящее время в ПВР находятся 6,3 тысячи беженцев, почти половина из них — дети. За сутки экстренную психологическую помощь получили более 200 человек.

За весь период тесты на коронавирус сдали более 3,4 тысячи человек. Выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 9,9 тысячи беженцев из Донбасса.