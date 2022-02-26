Москва, 26 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Россия не может игнорировать конфронтационный курс Североатлантического альянса в отношении Москвы, говорится в опубликованном 26 февраля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, Россию пытаются обвинить в многократном нарушении Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года.

«Напротив, альянс наращивает свою группировку и инфраструктуру вблизи наших границ. Ведет военное освоение соседних с нашей страной государств, используя их ресурсы для разработки планов по сдерживанию России. Такой конфронтационный курс в отношении нашей страны мы не можем оставить без внимания, тем более когда наши ключевые озабоченности в области безопасности остаются без ответа», — заявила Захарова.

Она добавила, что Москва считает безосновательными обвинения со стороны западных стран в агрессии в условиях, когда государства НАТО не стремятся укреплять безопасность в Европе.

«В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными», — подчеркнула Захарова.