Любляна, 26 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Власти Словении приняли решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России, сообщили 26 февраля в правительстве страны.

manolofranco Самолет

«Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ», — сообщается на странице словенского правительства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.