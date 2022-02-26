Москва, 26 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Продюсеры Comedy Club Production Армен Оганян и TeenSpirit Марина Гранкина больше не смогут работать на каналах «Газпром-медиа» из-за критики спецоперации России на Украине. Об этом 26 февраля сообщает РБК.

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«Ведущие развлекательные телеканалы «Газпром-медиа» ТНТ и «Пятница!» отказываются от сотрудничества с продюсерами шоу «Холостяк» Арменом Оганяном и «Орел и решка» Мариной Гранкиной. Ранее они выступили с осуждением военной операции России на Украине», — пишет агентство.

В заявлении ТНТ отмечается, что канал «был и остается вне политики».