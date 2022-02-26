Пермь, 26 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В стационарах Пермского края незначительно выросло количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 26 февраля их насчитывалось 342. А сутками ранее таких был 341.

При этом количество граждан, подключенных к аппаратам ИВЛ, возросло со 112 до 118. Как сообщало ИА REGNUM, от ковида в регионе выздоровели уже более 241 тыс. человек