Пермь, 26 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 8175 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего с начала пандемии выздоровели уже 241 345 граждан. А выявили коронавирус у 309 515 пермяков.

В тяжёлом состоянии в стационарах находятся 342 пациента. 118 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончался уже 8301 человек.