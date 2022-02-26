Будапешт, 26 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Власти Венгрии не будут блокировать санкции против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, мы ничего не будем блокировать, поэтому принимаем и поддерживаем то, что премьер-министры стран Евросоюза способны согласовать», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.