Москва, 26 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Россия готова исполнить контрактные обязательства по проекту спутниковой группировки британской компании OneWeb, заявил 26 февраля генеральный директор Главкосмоса (подразделение Роскосмоса по внешнеэкономической деятельности) Дмитрий Лоскутов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Лоскутов сообщил, что российская сторона не планирует переносить ближайший запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb. Старт с космодрома Байконур запланирован в ночь с 4 на 5 марта. Руководитель Главкосмоса отметил, что спутники уже установлены под обтекатель, скоро должен состояться вывоз носителя на стартовый стол.

Лоскутов напомнил, что акциями OneWeb владеет не только правительство Великобритании, но и инвесторы из Индии и других стран. Он подчеркнул, что Россия готова выполнить контрактные обязательства по этому международному проекту.

«Большую часть финансовых средств мы получили, матчасть изготовлена. Думаю, стрелять себе в ногу они не будут, но посмотрим», — подытожил Лоскутов.

Спутники британской компании OneWeb запускаются российскими носителями по контракту Главкосмоса с оператором пусков Arianespace. В настоящее время на орбиту выведено 394 из планируемых 648 спутников этой группировки.

Ранее правительство Евросоюза ввело санкции в отношении ряда предприятий Роскосмоса. 26 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в ответ на эти санкции Россия приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.