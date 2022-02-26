Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Днём 26 февраля официальный сайт правительства Ростовской области подвергся атаке, сообщили ИА REGNUM в донском пресс-центре.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

«По данным регионального минцифры, это была спланированная атака на сайт с целью вывести его из строя. Технические службы восстановили работу сайта», — уточнили власти.

ИА REGNUM отмечается, что Ростовская область принимает мирных жителей Донбасса, эвакуированных в Россию.