Новосибирск, 26 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Легко быть добрым за чужой счёт. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат), комментируя заявление расположенного в Екатеринбурге Президентского центра имени Бориса Ельцина.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-центр

Напомним, что Ельцин-центр выступил за прекращение военной спецоперации России на Украине. Об этом говорится в заявлении центра, распространённом 25 февраля.

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«Меня вообще немного изумляет эта ситуация, когда внучка Ельцина выходит на антивоенный митинг, Ельцин-центр выпускает специальное заявление. А не в политике ли Ельцина заложены все те проблемы, с которыми сейчас приходится справляться России? Не благодаря ли Ельцину распалось единое государство, породив в том числе такое сепаратистское образование как Украина? Не благодаря ли Ельцину в наших странах появились западные советники, которые накачивают нас друг к другу ненавистью и оружием? И сейчас, когда ситуация дошла до крайней точки, когда было принято тяжелое, непопулярное, сложное решение, которое приведёт к тяжёлым последствиям, и уже привело к тяжёлым последствиям в отношении России, они выступаю с мирными заявлениями. Мне кажется, что это какой-то верх цинизма именно от этих людей. От других ещё можно было бы понять — что-то они не понимают. Эти же понимают вообще всё. И то, что это их зона ответственности. А потому, я считаю, что это возмутительно. Выступать против своей страны и против своей армии недопустимо. Решение не популярное, решение тяжёлое, но сейчас, раз в дело вступила армия, надо дать возможность им выполнить свой долг и выполнить приказ. Когда всё это закончится будем уже обсуждать, кто был прав, а кто нет», — отметил депутат.

При этом он считает, что в отношении Ельцин-центра за подобное заявление ничего не будет предпринято.