Калуга, , 12:28 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 102 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 387 человек. Днём ранее, 25 февраля, в регионе было зарегистрировано 552 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 175 человек, 72 232 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 355 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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