Красноярск, 26 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Зампред Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев назвал специальную операцию на Украине гуманитарной акцией, поддержав решение президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе палаты.

Mil.ru Вертолёт Ка-52

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По его словам, затягивание принятия мер в условиях невыполнения Минских соглашений и провокаций Запада в отношении России было опасно.

«Президентом поставлена цель: демилитаризация и денационализация Украины. Я бы назвал эту акцию гуманитарной. Ведь по сути на Украине правит фашистский режим. Вспомните гонение на языки, которого не было даже при Гитлере», — отметил он.

Страна насыщена оружием, которое поставляет Запад, а власти заявили о готовности произвести ядерное оружие. В этих условиях превентивные меры Москвы Валерий Васильев назвал правильными. При этом, по его мнению, Россия намерена не оккупировать Украину, а поддержать народ.