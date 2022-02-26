Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Петербурге объявлено о наборе медиков-добровольцев для оказания медицинской помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе городского отделения партии «Единая Россия». Кроме того, продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев.

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Волонтерский центр «Единой России» в Петербурге приглашает медиков для оказания помощи жителям Донбасса на территории Донецкой и Луганской народных республик.

В первую очередь, в партии рассчитывают на депутатов всех уровней, которые имеют профильное образование и готовы выехать в ДНР и ЛНР.

«Сейчас остро стоит вопрос в волонтерах-медиках, это врачи первого звена, педиатры, детские врачи. Мы начали уже разговаривать с медиками, и возможно, что первая группа волонтеров поедет уже в ближайшее время для оказания первой необходимой медицинской помощи, в том числе психологической. Очень много людей находятся в состоянии шока из-за потери жилья. Поэтому нужно помогать, разговаривать с людьми. И я надеюсь, что в Петербурге у нас немало найдется таких добровольцев», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Контактный телефон петербургского волонтёрского центра партии: 8 (812) 571-97-38 .

Добавим, что первая партия гуманитарного груза из Санкт-Петербурга под эгидой «Единой России» отправлена 25 февраля в Ростовскую область для беженцев из Донбасса. Всего за пять дней было собрано около 20 тонн необходимых вещей и продуктов питания. Сбор гуманитарной помощи продолжается.