Севастополь, 26 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Буксир, на борту которого находятся 82 украинских пограничника, добровольно сложивших оружие на острове Змеиный на Украине, прибыл в порт Севастополя. Об этом 26 февраля сообщил заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

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"Сегодня в город Севастополь на спасательном буксире «Шахтёр» доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться домой к семьям», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также Ясников уточнил, что моряки ЧФ уважительно отнеслись к этому решению пограничников Украины, для чего был создан безопасный коридор по доставке этих украинских военнослужащих в Севастополь.

«Военнослужащим будет оказана медпомощь. Они обеспечены сухими пайками и бутилированной водой», — добавил он, уточнив, что после этого пограничники Украины вернутся к своим семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ростовские власти опровергли информацию о якобы проводимой эвакуации жителей приграничных с Донбассом населённых пунктов.