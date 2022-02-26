Омск, 26 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова заявила, что операция на Украине направлена не против мирных жителей, а на уничтожение военной инфраструктуры, используемой на Донбассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе палаты.

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Она сравнила спецоперацию с августовской войной 2008 года, когда российским войскам удалось предотвратить уничтожение Абхазии и Южной Осетии.

«Действия, которые предпринимает Россия, — это принуждение к миру. Говорят, хочешь мира, готовься к войне. Когда другая сторона не понимает ничего кроме силы, у нас просто не остается выбора. Это не операция против мирного населения», — отметила она.

По словам Герасимовой, прикрываясь дружбой с Украиной, НАТО наращивает свой военный потенциал у российских границ, что является уже прямой угрозой. Россия не должна сидеть и ждать, а имеет право на самозащиту, подчеркнула она.