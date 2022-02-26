Новосибирск, 26 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Новосибирске избрана мера пресечения обвиняемому в минировании зданий судов. Об этом сообщил Железнодорожный районный суд города.

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По данным следствия, 27 января 2022 года мужчина позвонил на горячую линию «112» и сообщил, что здания Железнодорожного районного суда Новосибирска и Новосибирского областного суда заминированы. Сотрудники и посетители были эвакуированы, на месте работали соответствующие службы. Выяснилось, что сообщение ложное — при осмотре помещений взрывчатые вещества не обнаружены.

«Своими умышленными действиями обвиняемый отвлек силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по городу Новосибирску», — уточнили в суде.

Мужчину отправили под стражу на один месяц четверо суток — до 27 марта 2022 года. Постановление в законную силу не вступило.