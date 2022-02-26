Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, остаются 6,3 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 февраля.

Официальный портал администрации Липецкой области Эвакуированные жители Донбасса в Липецкой области

«В настоящее время в пунктах временного размещения на территории региона находятся 6335 беженцев, более 3,2 тысячи из которых — дети», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев распорядился обеспечить круглосуточную перевозку эвакуированных жителей Донбасса. На эти цели выделено более 60,6 млн рублей из бюджетных средств, зарезервированных на выполнение комплекса мер по предотвращению и устранению последствий распространения коронавируса.