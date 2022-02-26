Горно-Алтайск, 26 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 91 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 481 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 31 401. За сутки выявлено 126 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, Улаганском и Майминском районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.