Москва, 28 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Вокруг на территории бывшего СССР может быть создано некое новое объединение союзных государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас происходят события, которые мы ещё не могли представить неделю назад. Вполне возможно, что у Владимира Путина действительно в голове есть некая установка хоть какого-нибудь СССР 2.0. Хоть какого-нибудь! Я уже не говорю о том СССР, который мы потеряли. Но некое такое союзническое пространство с рядом государств. Я думаю, сейчас его можно будет заключить с Казахстаном, Белоруссией. И с Азербайджаном тоже вполне возможно удастся выйти на такие договорённости. И это будет некий такой обновлённый формат союзных государств», — сказал эксперт.

Напомним, что Россия и Азербайджан заключили 22 февраля Декларацию о союзническом взаимодействии.