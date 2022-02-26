Кемерово, 26 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля с 40 тоннами гуманитарной помощи, которые сегодня, 26 февраля, отправились из Кемерова в город Батайск Ростовской области в пункты размещения жителей Донецкой и Луганской Народных республик — не последняя колонна. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Телеграм-канал «Цивилев. Live» Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Читайте также: Жители Кузбасса отправили жителям ДНР и ЛНР 40 тонн гуманитарной помощи

«Мы сегодня отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев — мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — сказал Цивилёв. — Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса — это было веление сердца».

Напомним, что в грузовиках, которые отправились в Ростовскую область, продукты и необходимые вещи, в том числе 20 кроватей с матрацами.