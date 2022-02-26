Челябинск, 26 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1776 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 26 февраля болезнь победили уже 230 938 человек. Подтверждено 277 457 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 38 280 человек. Скончались от ковида ещё 15 граждан.