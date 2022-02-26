Улан-Удэ, 26 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии подтверждено девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 2831 житель республики. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 121 803. За сутки диагноз подтвердился у 849 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 777 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 96 093 человека, в том числе 968 за последние сутки.