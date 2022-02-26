Вашингтон, 26 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Военная операция России по защите Донбасса и последовавшие антироссийские санкции стран Запада приведут к снижению покупательского спроса на новые легковые автомобили. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные консалтинговых компаний JD Power и LMC Automotive.

Bilderandi Автомобилестроение

В совместном отчёте JD Power и LMC Automotive говорится, что обострение ситуации на Украине представляет существенный риск для восстановления глобальных продаж легковых автомобилей. Эксперты снизили ожидаемые продажи легковых автомобилей во всём мире в 2022 году на 400 тыс. единиц до 85,8 млн авто.

Среди негативных факторов аналитики выделили ожидаемый рост цен на нефть и алюминий. 25 февраля впервые с 2014 года цены на нефть марки Brent достигли $105 за баррель.

Также отмечается, что в 2022 году мировой автопром продолжает бороться с глобальной нехваткой электронных компонентов. Сохраняющиеся сбои в цепочках поставок свидетельствуют, что эта проблема не решится в ближайшие месяцы. При этом по итогам 2022 года в JD Power и LMC Automotive ожидают роста мировых продаж легковых автомобилей на 5% в сравнении с предыдущим годом.