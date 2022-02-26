Кемерово, 26 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на сегодня, 26 февраля, медицинскую помощь получают 17 325 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Средства профилактики против ковида

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено 817 случаев заражения коронавирусом. За это же время 1926 человек выздоровели, шесть пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 142 848 случаев заражения коронавирусом, 123 417 человек вылечились, 2106 пациентов скончались.