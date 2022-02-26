Бамако, , 08:21 — REGNUM Посланник от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) прибыл в Мали для проведения переговоров с военной хунтой о восстановлении гражданской власти. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Флаг Мали

В качестве посланника региональной организации выступил вывший президент Нигерии Гудлак Джонатан. В ближайшее время он должен встретиться с представителями хунты в Бамако, в том числе с действующим лидером страны полковником Ассими Гоитой.

Ранее Джонатан призвал Мали в ближайшее время организовать переход к демократическому режиму, заявив, что Мали «отклоняется» от установленного курса. Призыв прозвучал на следующий день после того, как малийские власти одобрили законопроект о продлении срока правления военной власти до пяти лет. Как считает бывший президент Нигерии, установленные временные рамки неприемлемы.

«Мы собираемся продолжить переговоры с ними и убедить о сокращении сроков», — отметил Джонатан. Ранее ЭКОВАС предложил Мали провести выборы в течение 12−16 месяцев.

Мали, в которой сегодня проживает 21 млн человек, находится под управлением военной хунты, пришедшей к власти в августе 2020 года в результате переворота. Малийские войска свергли избранного президента Ибрагима Бубакара Кейту после нескольких недель протестов, вызванных недовольством коррупции в правительстве и непрекращающихся нападений джихадистов.