Нджамена, 26 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Франция объявила, что разместит часть своих военных подразделений, участвовавших в операции «Бархан» в Мали, в Чаде для оказания помощи в борьбе с джихадистскими группировками в регионе. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Voice of America Бронетехника армии Чада

До сих пор продолжается выводят войск из трех основных французских лагерей в Мали, которые располагались в городах Косси, Менаки и Гао.

«Мы ведем подготовку, работая во взаимодействии с малийскими войсками, к выведению войск из Косси, Менаки и Гао, которые являются тремя пунктами нашей дислокации. — заявил Лоран Мишон, командующий операцией «Бархан». — Мы проведем реорганизацию своих сил в соответствии с намерениями тех или иных государств. Это не является передисклокацией наших частей и соединений, то есть мы не намерены снова проводить операцию в других районах Мали. Ни в коем случае. Войска будут направлены в Нигер, Чад или другие страны, где существует угроза со стороны террористов, распространяющих своих деятельность на Гвинейский залив».

Мишон добавил, что Франция уже в течение девяти лет ведет борьбу с боевиками на Африканском континенте и стремится по-прежнему оказывать поддержку государствам, страдающих от нападений джихадистов.

Вывод французских вооруженных сил и оперативной группы «Такуба» ожидался в течение нескольких недель после того, как правящая хунта в Мали и часть местного населения выразили недовольство присутствием Франции в стране.