Москва, 30 июня, 2009, 18:29 — ИА Регнум. О низком качестве и несоотносимо высокой цене товаров на российском рынке, заявил 30 июня председатель Союза потребителей России Пётр Щелищ на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. По данным Щелища, среднестатистическая семья по результатам исследований на май 2009 года тратит 49,7% бюджета на продукты, учитывая, что их качество чаще всего оставляет желать лучшего. Потребитель платит не за сам товар, а за его рекламу в то время когда качество остается минимальным, заявил Щелищ.

В Санкт-Петербурге было проведено исследование двух видов мороженого, с одинаковым весом (70г.) и составом, но с разной стоимостью. Стоимость первого составляла 4 руб. 40 коп., а второго, разрекламированного известного бренда, - 15 руб. 80 коп., притом, что по оценкам потребителей качество первого мороженого лучше, чем второго, привел пример Щелищ.

К тому же, сказал он, в условиях кризиса около 15-20% населения из-за нехватки денежных средств закупает наиболее дешевую продукцию с соответствующим ей качеством. По результатам исследования заменителя сливочного масла, так называемого "спрэда" пять из девяти наименований не соответствовали стандарту и содержанию, указанному на упаковке. Рыбная и мясная продукция продается в насте. Имел место случай, когда вес самой рыбы после отмерзания льда составлял менее 50% от начальной массы покупки. "Мы платим за воду", - сказал Щелищ, хотя по законодательству "наст" может составлять от 2% до 4% от ГОСТа и сама покупка взвешивается без него. Даже в дорогих фирменных магазинах покупатель не защищен от подделки. Покупая товар вдвое дороже, потребитель лишь на малую долю снижает риск быть обманутым, купив брендовый, но с мизерным качеством товар, сказал глава Союза потребителей.

Также была затронута проблема fast food. Содержание полезных веществ в "быстрой пище" минимально, а содержание различных солей, жиров, сахара, пестицидов и нитратов велико, что оказывает пагубный эффект на человеческий организм, предупреждает Щелищ. Широкое потребление продукты fast food получили у юного населения из-за их приятных вкусовых свойств, однако как раз такого рода пища вызывает серьезные заболевания (сахарный диабет, болезни пищеварительного тракта), что в настоящее время привело к проблеме массового масштаба, отметил глава Союза. В связи с этим, сообщил Щелищ, в Великобритании издан закон, запрещающий рекламу товаров предназначенных для лиц младше 18 лет. В РФ в действует закон, запрещающий рекламу табачной и алкогольной продукции, однако издать закон, запрещающий рекламу заведений быстрого питания, чипсов, шоколадок и др. невозможно, потому что юридически оформить вред, причиняемый fast food нельзя, заключил Пётр Щелищ.