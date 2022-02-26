Киев, 26 февраля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Утверждение, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает отключение России от международной банковской системы SWIFT, сделал президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в своём Twitter.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

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По словам Зеленского, президент Франции в телефонном разговоре с ним поддержал отключение России от SWIFT, а также введение персональных санкций против президента России Владимира Путина.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Франция готова поставить на Украину оборонительное вооружение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил о договорённостях о помощи с лидерами ведущих мировых держав.