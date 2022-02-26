Нью-Йорк, США, 26 февраля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Проект резолюции Совета Безопасности ООН, подготовленный западными странами и осуждающий российскую специальную операции по демилитаризации и денацификации Украины, является антироссийским и антиукраинским, заявил постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо», — заявил он.

Небензя добавил, что резолюция также является антиукраинской, потому что она противоречит интересам украинского народа и не осуждает киевские власти, доведшие страну до военного конфликта в Донбассе, который длится на протяжении восьми лет. Он также выразил благодарность всем странам, которые не стали поддерживать этот проект резолюции СБ ООН.

Ранее в СБ ООН прошло голосование по проекту резолюции по ситуации на Украине. Россия наложила вето на этот проект, а 11 членов Совбеза резолюцию поддержали. Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Индия голосовать не стали.