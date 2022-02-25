Киев, 26 февраля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наличии договоренностей с мировыми лидерами о помощи Украине. Об этом он заявил в своем обращении по телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Я сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом. Договорились о новой значительной помощи, о новой поддержке», — заявил он.

Также Зеленский выразил особую благодарность президенту США Джо Байдену. Он добавил, что рассказал западным лидерам о потребностях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась без помощи у иностранных государств. Он объявлял, что поговорил с 27 лидерами Европы и просил ответить на вопрос, примут ли Украину в НАТО, однако никто ему не ответил.