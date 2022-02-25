Киев, 26 февраля, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление об этом сделал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

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Никифоров подтвердил готовность президента Украины к переговорам с президентом России. По словам Никифорова, в настоящее время уже начаты консультации сторон о времени и месте встречи двух лидеров.

По словам Никифорова, Украина готова говорить о прекращении огня и мире, и чем раньше начнётся процесс переговоров, тем больше остаётся шансов на восстановление нормальной жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция заявила о готовности организовать встречу и переговоры президентов России и Украины.