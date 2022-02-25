Саутгемптон, Великобритания, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в матче-открытии 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Норвич Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Тино Ливраменто, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Чи Адамс, Армандо Броя.

«Норвич Сити»: Ангус Ган, Макс Эронз, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Матиас Норманн, Кенни Маклин, Милот Рашица, Теэму Пукки, Джон Сарджент.

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Саймон Лонг | Николас Хортон | Грэм Скотт | Джарред Джиллетт.

В центральном матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 между собой сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».