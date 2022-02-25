Сыктывкар, 25 февраля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба, выступая с ежедневным видеообращением к жителям республики, назвал происходящее на Украине трагедией для всего русского мира.

Fmba.gov.ru Владимир Уйба

«То, что происходит на Украине — трагедия для всего русского мира. Началась эта трагедия, по сути, сразу после распада Советского Союза, — заявил глава региона. — Изначально украинские власти при поддержке внешних сил предали забвению все, что связывало наши братские народы. В первую очередь, предается забвению и преследуется память о наших совместных боевых подвигах во время Великой Отечественной войны. Тогда никто не спрашивал о национальности, был общий враг — нацизм, и все стояли плечом к плечу. Сегодня же на Украине в результате захвата власти неонацистами, особенно последние восемь лет, русские люди подвержены геноциду издевательству унижениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Архангельска заявил, что медлить с военной операцией в Донбассе было уже нельзя.