Архангельск, , 12:23 — REGNUM Мэр Архангельска Дмитрий Морев заявил в соцсетях, что в события на Украине — закономерный итог прихода к власти агрессивно настроенных националистов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Государство, в котором большинство людей опасается в незнакомых компаниях говорить на родном, русском языке, где открыто действуют частные националистические батальоны, а руководство страны меняется в результате боевых госпереворотов, всегда представляет опасность — для собственного народа и окружающих соседей», — отметил чиновник.

Морев напомнил, что восемь лет назад жители ДНР и ЛНР нашли в себе силы противостоять нацизму и унижению в собственной стране.

«Они закрылись от непонятного им правительства, полностью потеряли веру властям Украины и находились в обстановке гуманитарной катастрофы […] Хотят ли русские войны? Нет. И 8 лет безуспешной дипломатии, поиска выхода, переговоров — тому подтверждение. Можем ли мы бросить людей на Донбассе? Нет. А после заявлений о вхождении Украины в НАТО, о желании Украины заполучить ядерное вооружение, это уже не только проблема ДНР и ЛНР, это реальная угроза России […] Уверен, что все возможности избежать столкновения и найти мирное решение были использованы президентом России Владимиром Путиным. Уверен и в том, что медлить было уже нельзя. Не сомневаюсь, что все мероприятия по демилитаризации Украины будут выполнены нашими военными четко и в срок. Потому что сила в правде», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военную операцию на Донбассе прокомментировал мэр Северодвинска.